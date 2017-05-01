السعودية: السجن 20 عاماً لمواطن أيد داعش وصنع المتفجرات

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بالسجن 20 سنة لمواطن أدين بتصنيعه للمتفجرات، وسعيه للالتحاق بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين، إضافة لتكفير الحكومة ورجال أمنها، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.
التعليقات
Share this on WhatsApp
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بالسجن 20 سنة لمواطن أدين بتصنيعه للمتفجرات، وسعيه للالتحاق بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين، إضافة لتكفير الحكومة ورجال أمنها، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!