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السعودية: السجن 20 عاماً لمواطن أيد داعش وصنع المتفجرات

on May 1, 2017 0 Comment

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بالسجن 20 سنة لمواطن أدين بتصنيعه للمتفجرات، وسعيه للالتحاق بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين، إضافة لتكفير الحكومة ورجال أمنها، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.

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