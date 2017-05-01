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» الرئيس اليمني يلتقي مسؤولاً أمريكياً في الرياض
الرئيس اليمني يلتقي مسؤولاً أمريكياً في الرياض
on May 1, 2017
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التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم بالرياض السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر.
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