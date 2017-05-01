الداخلية السعودية: المملكة احتوت أبناءها النادمين على مشاركتهم في أعمال إرهابية on May 1, 2017

قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، “إن المملكة العربية السعودية تتميز باحتوائها لأبنائها الذين تراجعوا وندموا على تنفيذهم أو مشاركتهم في أعمال وممارسات إرهابية”، مشيراً إلى برامج التأهيل المعدَّة خِصِّيصَاً لهذا الشأن، على غرار برنامج الأمير محمد بن نايف للمناصحة، الذي بات نموذجاً عالمياً يحتذى به في هذا الصعيد، إلى جانب امتلاكهم الحق الكامل في الحصول على قضاءٍ عادل.

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