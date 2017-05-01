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الخارجية المصرية تنفي تأخير جواز سفر البرادعي

on May 1, 2017 0 Comment

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد ابو زيد، إن “ما ذكره الدكتور محمد البرادعي، من تأخر إصدار جواز سفره غير صحيح وجواز السفر تم إصداره بالفعل منذ بضعة أيام، وفي طريقه إلى السفارة المصرية في فيينا بالحقيبة الدبلوماسية للتسليم”.

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