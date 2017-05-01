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الخارجية الفلسطينية: تصريحات ليبرمان ضمانة للإرهاب اليهودي

on May 1, 2017 0 Comment

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية “إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تحريض على القتل، وضمانة للإرهاب اليهودي بالحماية من العقاب”، معربة عن دهشتها من الصمت الدولي تجاه تصريحاته، التي تشكل دعوة تحريضية، لارتكاب المزيد من جرائم القتل والحرق ضد الفلسطينيين.

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