الرئيسية
» عاجل
» الخارجية الفلسطينية: تصريحات ليبرمان ضمانة للإرهاب اليهودي
الخارجية الفلسطينية: تصريحات ليبرمان ضمانة للإرهاب اليهودي
on May 1, 2017
Share this on WhatsApp
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية “إن تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تحريض على القتل، وضمانة للإرهاب اليهودي بالحماية من العقاب”، معربة عن دهشتها من الصمت الدولي تجاه تصريحاته، التي تشكل دعوة تحريضية، لارتكاب المزيد من جرائم القتل والحرق ضد الفلسطينيين.
التعليقات
Share this on WhatsApp
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
No comments yet... Be the first to leave a reply!