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» الخارجية الأميركية تصدر تحذيراً بشأن السفر لأوروبا بسبب التهديد المستمر بهجمات إرهابية
الخارجية الأميركية تصدر تحذيراً بشأن السفر لأوروبا بسبب التهديد المستمر بهجمات إرهابية
on May 1, 2017
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الخارجية الأميركية تصدر تحذيراً بشأن السفر لأوروبا بسبب التهديد المستمر بهجمات إرهابية
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