التحالف يعترض صاروخين باليستيين للحوثيين في المخا

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، صاروخين باليستيين أطلقهما مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، على مدينة المخا غرب اليمن.
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اعترضت الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الإثنين، صاروخين باليستيين أطلقهما مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، على مدينة المخا غرب اليمن.
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