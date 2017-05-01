الامم المتحدة تندد بحملة التطهير الاخيرة في تركيا on May 1, 2017

جنيف: اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة الاثنين أنه “من المستبعد جدا” أن تكون تركيا اتبعت الإجراءات القانونية في موجة الاعتقالات والطرد التي أعقبت فشل انقلاب يوليو.

وندد زيد بن رعد الحسين في مؤتمر صحافي في جنيف خصوصا بطرد قرابة اربعة الاف موظف حكومي بينهم نحو ألف موظف في وزارة العدل فضلا عن ألف اخرين يعملون مع الجيش.

وأضاف “مع هذا العدد، فمن المستبعد جدا أن تكون عمليات الطرد والاعتقالات هذه اتبعت معايير الاجراءات القانونية”.

كما عبر عن “قلقة الشديد بشأن تمديد حالة الطوارئ” في تصويت للبرلمان في 18 ابريل، قائلا ان هذا القرار تم اتخاذه “وسط اجواء من الخوف في البلاد”.

ومنذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، تم القبض على 47 ألف شخص. ويتهم نظام أنقرة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالتحريض على الانقلاب لكن الاخير ينفي ذلك.

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