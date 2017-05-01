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الاتحاد الأوروبي يتودد لإيران لدعم المعتدلين قبل الانتخابات

on May 1, 2017 0 Comment

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل القلق من نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشددة تجاه إيران، يتودد إلى طهران ليظهر للإيرانيين الذين يستعدون للتصويت في انتخابات الرئاسة يوم 19 مايو (أيار) أنه ملتزم بالاتفاق النووي.

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