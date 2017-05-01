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» الاتحاد الأوروبي يتودد لإيران لدعم المعتدلين قبل الانتخابات
الاتحاد الأوروبي يتودد لإيران لدعم المعتدلين قبل الانتخابات
on May 1, 2017
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قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل القلق من نبرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشددة تجاه إيران، يتودد إلى طهران ليظهر للإيرانيين الذين يستعدون للتصويت في انتخابات الرئاسة يوم 19 مايو (أيار) أنه ملتزم بالاتفاق النووي.
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