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» الإفتاء المصرية: تحالف القبائل مع الجيش يقضي على حلم الإرهابيين بسيناء
الإفتاء المصرية: تحالف القبائل مع الجيش يقضي على حلم الإرهابيين بسيناء
on May 1, 2017
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قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن تحالف قبائل سيناء ضد التكفيريين، والتعاون فيما بينهم وبين رجال القوات المسلحة من أجل مساندة قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهاب في سيناء؛ هو خطوة على طريق القضاء على الحلم الداعشي بإقامة ولاية في سيناء، واصفًا هذه الخطوة بالوطنية.
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