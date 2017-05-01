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» الأمم المتحدة قلقة إزاء حالة الطوارئ في تركيا
الأمم المتحدة قلقة إزاء حالة الطوارئ في تركيا
on May 1, 2017
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عبر المفوض الأعلى بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين عن قلقه الشديد اليوم الإثنين إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا وتمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلاً إن “مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان”.
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