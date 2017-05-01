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الأمم المتحدة قلقة إزاء حالة الطوارئ في تركيا

on May 1, 2017 0 Comment

عبر المفوض الأعلى بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين عن قلقه الشديد اليوم الإثنين إزاء الاعتقالات والإقالات الجماعية في تركيا وتمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلاً إن “مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون على حساب حقوق الإنسان”.

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