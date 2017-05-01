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إيطاليا: رينزي يفوز برئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم

on May 1, 2017 0 Comment

استعاد رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، رئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم، يوم الأحد، مما سيضعه في مواجهة مع حزب “حركة الخمس نجوم” الشعبوي المعارض في الانتخابات العامة المقرر لها أوائل عام 2018.

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