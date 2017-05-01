ورد الآن
الرئيسية » عاجل » إيران: لا مفاوضات مع أمريكا خارج إطار خطة العمل المشترك

إيران: لا مفاوضات مع أمريكا خارج إطار خطة العمل المشترك

on May 1, 2017 0 Comment

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، أنه لا علم له بعقد اجتماع بين إيران والولايات المتحدة أو إجراء أي مفاوضات خارج إطار خطة العمل المشترك الشاملة، مضيفاً أنه “ليس هناك برنامج لذلك”.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com