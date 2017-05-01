إيران: لا مفاوضات مع أمريكا خارج إطار خطة العمل المشترك

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، أنه لا علم له بعقد اجتماع بين إيران والولايات المتحدة أو إجراء أي مفاوضات خارج إطار خطة العمل المشترك الشاملة، مضيفاً أنه “ليس هناك برنامج لذلك”.
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، أنه لا علم له بعقد اجتماع بين إيران والولايات المتحدة أو إجراء أي مفاوضات خارج إطار خطة العمل المشترك الشاملة، مضيفاً أنه “ليس هناك برنامج لذلك”.
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