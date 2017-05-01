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» إخواني سابق: مراجعات “الكماليون” تكشف عن تيار جديد أكثر تشدداً
إخواني سابق: مراجعات “الكماليون” تكشف عن تيار جديد أكثر تشدداً
on May 1, 2017
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كشف القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، طارق أبو السعد، أن مراجعات جبهة الكماليون، التى طرحتها أخيراً، لم تتطرق إلى أفكار الجماعة مثل الجاهلية والتكفير والعزلة الشعورية عن المجتمع، لكنها كرست نقدها تجاه الإجراءات التنظيمية، المنظمة للعمل داخل الجماعة، مثل خلوها من مؤسسات الشوري، وتكريس القيادة في أيدي الجيل القديم.
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