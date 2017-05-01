أردوغان يصل الهند في زيارة تستغرق يومين
on May 1, 2017
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وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الهند مساء اليوم الأحد، في مستهل زيارة تستغرق يومين يعقد خلالها محادثات موسعة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي غداً الإثنين، تشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك وقضايا إقليمية.
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