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أردوغان: دعم أمريكا للأكراد على الحدود “مؤسف” ويجب أن يتوقف فوراً

on May 1, 2017 0 Comment

قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إنه “حزين” لرؤية عربات عسكرية أمريكية تقوم باعمأل الدورية قرب الحدود التركية السورية مع مقاتلين أكراد من “وحدات حماية الشعب” التي تصفها أنقرة بأنها تنظيم “إرهابي”.

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