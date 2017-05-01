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» أردوغان: تركيا تقف إلى جانب الهند في مكافحتها للإرهاب
أردوغان: تركيا تقف إلى جانب الهند في مكافحتها للإرهاب
on May 1, 2017
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اتفقت الهند وتركيا اليوم الإثنين على تعزيز العلاقات التجارية والسياسية بينهما، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على مساعدة الهند لاتخاذ إجراءات ضد منظمة تابعة لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن.
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