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» 4 جرحى نتيجة تصادم بين 7 مركبات على اوتوستراد #جل_الديب باتجاه #نهر_الموت و #حركة_المرور ناشطة في المحلة #كفانا_بقىpic.twitter.com/Z1XK4rvHv9
4 جرحى نتيجة تصادم بين 7 مركبات على اوتوستراد #جل_الديب باتجاه #نهر_الموت و #حركة_المرور ناشطة في المحلة #كفانا_بقىpic.twitter.com/Z1XK4rvHv9
on April 30, 2017
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4 جرحى نتيجة تصادم بين 7 مركبات على اوتوستراد #جل_الديب باتجاه #نهر_الموت و #حركة_المرور ناشطة في المحلة #كفانا_بقى pic.twitter.com/Z1XK4rvHv9
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