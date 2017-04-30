الرئيسية » عاجل » 4 جرحى نتيجة تصادم بين 7 مركبات على اوتوستراد #جل_الديب باتجاه #نهر_الموت و #حركة_المرور ناشطة في المحلة #كفانا_بقىpic.twitter.com/Z1XK4rvHv9

4 جرحى نتيجة تصادم بين 7 مركبات على اوتوستراد #جل_الديب باتجاه #نهر_الموت و #حركة_المرور ناشطة في المحلة #كفانا_بقىpic.twitter.com/Z1XK4rvHv9 on April 30, 2017

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