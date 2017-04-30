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» 3 زوارق معادية خرقت المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة
3 زوارق معادية خرقت المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة
on April 30, 2017
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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“أقدمت ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخه ما بين الساعة 4,32 والساعة 5,20، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها 463 مترا.
تجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
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