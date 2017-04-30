الرئيسية » عاجل » ‏أبوفاعور: بئس هذا الزمن الذي بات يُسأل فيه وليد جنبلاط وجمهور عيتات أين أنتم وماذا تمثلون

‏أبوفاعور: بئس هذا الزمن الذي بات يُسأل فيه وليد جنبلاط وجمهور عيتات أين أنتم وماذا تمثلون on April 30, 2017

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