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هولاند يقدم “كل الدعم” لماكرون ولوبان تختار رئيس حكومتها

on April 30, 2017 0 Comment

قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية، قدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كل الدعم للمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، في حين اختارت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان رئيس حكومتها المقبل في حال فوزها.

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