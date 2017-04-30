هولاند يقدم “كل الدعم” لماكرون ولوبان تختار رئيس حكومتها

قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية، قدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كل الدعم للمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، في حين اختارت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان رئيس حكومتها المقبل في حال فوزها.
التعليقات
Share this on WhatsApp
قبل 8 أيام من الانتخابات الرئاسية، قدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كل الدعم للمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، في حين اختارت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان رئيس حكومتها المقبل في حال فوزها.
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!