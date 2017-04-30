هنية يؤكد ان المكتب السياسي الجديد سيعلن خلال أيام on April 30, 2017

غزة: اعلن اسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الاحد ان الحركة ستعلن عن اسم رئيس مكتبها السياسي واعضاء هذا المكتب الجديد خلال الايام القليلة القادمة.

وقال هنية في كلمة القاها خلال مهرجان للقدس نظمته وزارة الاوقاف في غزة ان “حماس خلال الايام القليلة القادمة ستكون امام الانتخابات في محطتها الأخيرة لاختيار رئاسة الحركة واستكمال عقد قيادة حماس في هذه المرحلة”.

واعتبر هنية ان هذه الانتخابات “تصب في مجرى تعزيز منطق التداول السلمي واحترام قواعد الانتخابات في العمل الفلسطيني العام”.

وقال مسؤول في حماس طلب عدم ذكر اسمه لفرانس برس ان “رئاسة المكتب الجديد ستعلن قبل 15 مايو” منوها ان “ابو العبد (هنية) هو الرئيس القادم لحماس على الاغلب ومقر اقامته حسب رغبته ورغبة العديد من الاعضاء سيبقى في غزة وتحركاته في الخارج ستكون وفق ما تقتضي الحاجة والظروف”.

واوضح ان اجتماعا يجري الاعداد له سيعقد في الدوحة لاعضاء المكاتب السياسية الثلاثة للحركة في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج “لانتخاب اعضاء المكتب السياسي العام لحماس ورئيس هذا المكتب”.

وفي لقاء صحافي في الدوحة مساء الاثنين يكشف رئيس حماس خالد مشعل عن وثيقة الحركة المعدلة التي تقر فيها للمرة الاولى بدولة في حدود عام 1967 وتصف صراعها مع اسرائيل بانه سياسي لا ديني، وهي الوثيقة التي تضبط عمل ومهام مكتبها السياسي الجديد.

وكانت الحركة بدأت في اواخر كانون الثاني/يناير الماضي انتخاباتها الداخلية لاختيار مجلسها للشورى ومكتبها السياسي.

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