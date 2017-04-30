ميركل تبدأ زيارة للسعودية اليوم الأحد on April 30, 2017

تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد (30 أبريل 2017)، على رأس وفد رفيع المستوى تستمر يومين.

إيلاف من الرياض: أعلنت سفارة ألمانيا الاتحادية، في بيان، أنه من المقرر أن يلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالمستشارة الألمانية، لبحث ملفات عدة، منها تعزيز التعاون بين البلدين، ومكافحة الإرهاب، كما ستلتقي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت مصادر مسؤولة في برلين، أن من بين أهداف الزيارة، تحديد الجدول الزمني لقمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في مدينة هامبورغ الألمانية في يوليو المقبل.

وفد اقتصادي مرافق

يرافق ميركل خلال زيارتها وفد اقتصادي رفيع المستوى، من بينهم ممثلون عن شركة “لوفتهانزا” للطيران، تحت قيادة وكيل وزارة الاقتصاد الألماني ماتياس ماخنيش.

كما ستلتقي ميركل خلال الزيارة بعدد من سيدات الأعمال السعوديات في مجالات مختلفة، وذلك للإطلاع على التطورات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.

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