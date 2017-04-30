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مقتل 43 مسلحاً خلال 24 ساعة في أفغانستان

on April 30, 2017 0 Comment

ذكرت وزارة الداخلية الافغانية في بيان أن 43 مسلحاً على الأقل قتلوا في الساعات الـ24 الماضية في عمليات تطهير مشتركة للقوات الأمنية الأفغانية في أقاليم مختلفة، طبقاً لما ذكرته قناة “تولو نيوز” التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

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