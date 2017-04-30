مقتل 43 مسلحاً خلال 24 ساعة في أفغانستان
on April 30, 2017
Share this on WhatsApp
ذكرت وزارة الداخلية الافغانية في بيان أن 43 مسلحاً على الأقل قتلوا في الساعات الـ24 الماضية في عمليات تطهير مشتركة للقوات الأمنية الأفغانية في أقاليم مختلفة، طبقاً لما ذكرته قناة “تولو نيوز” التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.
التعليقات
Share this on WhatsApp
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
No comments yet... Be the first to leave a reply!