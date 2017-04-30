مقتل وإصابة 11 من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري شمالي الحلة

أفادت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، بمقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 10 آخرين بجروح جراء قيام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش في منطقة جرف الصخر شمالي مدينة الحلة (100 كم جنوبي بغداد).
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أفادت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، بمقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 10 آخرين بجروح جراء قيام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش في منطقة جرف الصخر شمالي مدينة الحلة (100 كم جنوبي بغداد).
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