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مقتل وإصابة 11 من الحشد الشعبي بتفجير انتحاري شمالي الحلة

on April 30, 2017 0 Comment

أفادت الشرطة العراقية، اليوم الأحد، بمقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة 10 آخرين بجروح جراء قيام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة قرب نقطة تفتيش في منطقة جرف الصخر شمالي مدينة الحلة (100 كم جنوبي بغداد).

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