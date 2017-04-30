مقتل خمسة عناصر من القاعدة في غارة أميركية باليمن on April 30, 2017

عدن: اعلن مسؤول في الاجهزة الامنية ان خمسة عناصر من القاعدة قتلوا فجر الاحد في غارة شنتها طائرة اميركية من دون طيار على سيارة محملة بالسلاح في وسط اليمن. واضاف المسؤول ان السيارة اصيبت في منطقة الجوية في محافظة مأرب في شرق صنعاء.

واوضح المسؤول ان “الغارة التي استهدفت فجر اليوم السيارة المحملة بالسلاح تابعة لقيادي محلي في التنظيم وكان يعمل على نقل اسلحة الى منطقة يكلا في البيضاء” وسط اليمن التي شهدت في 29 يناير عملية برية اميركية ضد التنظيم الجهادي.

واسفرت هذه العملية عن مقتل جندي اميركي وعدد من عناصر القاعدة ومدنيين. والسبت قتل ثلاثة عناصر من القاعدة في عملية مماثلة في جنوب اليمن. والاحد الماضي قتل خمسة عناصر من القاعدة وثلاثة مدنيين في غارة لطائرة من دون طيار في محافظة شبوة.

ومنذ وصول دونالد ترامب الى السلطة في الولايات المتحدة تكثفت الهجمات على الجهاديين في اليمن. ويدور النزاع في اليمن بين المتمردين الحوثيين في شمال البلاد والقوات الحكومية في الجنوب المدعومة من تحالف عربي بقيادة سعودية.

وواشنطن قلقة من تصاعد نفوذ القاعدة في شبه جزيرة العرب نتيجة الفوضى الناجمة من الحرب الدائرة في هذا البلد، وتتخوف من هجمات يشنها التنظيم المتطرف على الاراضي الاميركية.

وفي مارس اكدت صحيفة “نيويورك تايمز” ان ادارة ترامب اعطت للبنتاغون الضوء الاخضر لشن غارات جوية او عمليات كومندوس في اليمن من دون طلب اذن مسبق من البيت الابيض.

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