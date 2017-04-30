مقتل جهاديين خلال عملية أمنية بوسط تونس on April 30, 2017

تونس: قتلت قوات الامن التونسية الأحد جهاديين اثنين في منطقة سيدي بوزيد في وسط تونس، خلال عملية لمكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني خليفة الشيباني.

وقال الشيباني لوكالة فرانس برس “قضينا على اثنين” من الجهاديين، مضيفا “إنها عملية للحرس الوطني، الذي شن مداهمة (لا تزال جارية) ضد مجموعة إرهابية”.

وبحسب مراسل لفرانس برس في المكان، فإن القوات الأمنية طوقت منزلا في حي اولاد شلبي بمنطقة سيدي بوزيد، وكان صوت إطلاق النار مسموعا بشكل متقطع.

ومنذ الانتفاضة الشعبية في العام 2011، تواجه تونس صعودا للتيارات الجهادية المسؤولة عن مقتل عشرات من الجنود ورجال الشرطة والسياح، فضلا عن المدنيين.

وتؤكد السلطات أنها حققت “خطوات مهمة جدا في الحرب ضد الإرهاب”، لكنها لا تزال تدعو إلى اليقظة، وتعلن بشكل متكرر عن تفكيك خلايا جهادية.

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