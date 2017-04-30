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» مصر: الإعدام لوجدي غنيم بتهمة تأسيس خلية إرهابية بعد مصادقة المفتي
مصر: الإعدام لوجدي غنيم بتهمة تأسيس خلية إرهابية بعد مصادقة المفتي
on April 30, 2017
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً حضورياً للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين، وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابياً على القيادي الإخواني الهارب وجدي غنيم، بتهمة تأسيس وقيادة خلية إرهابية.
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