الرئيسية
» عاجل
» مصادر لـ24: رؤية عربية فلسطينية ستطرح خلال لقاء عباس وترامب
مصادر لـ24: رؤية عربية فلسطينية ستطرح خلال لقاء عباس وترامب
on April 30, 2017
Share this on WhatsApp
أكدت مصادر خاصة في الرئاسة الفلسطينية، أن رؤية عربية فلسطينية ستطرح خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنظيره الأمريكي في الثالث من مايو المقبل، لافتةً إلى أن الرئيس عباس بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ملامح تلك الرؤية في اجتماعهما أمس.
التعليقات
Share this on WhatsApp
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
No comments yet... Be the first to leave a reply!