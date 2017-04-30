ورد الآن
الرئيسية » عاجل » مصادر لـ24: رؤية عربية فلسطينية ستطرح خلال لقاء عباس وترامب

مصادر لـ24: رؤية عربية فلسطينية ستطرح خلال لقاء عباس وترامب

on April 30, 2017 0 Comment

أكدت مصادر خاصة في الرئاسة الفلسطينية، أن رؤية عربية فلسطينية ستطرح خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بنظيره الأمريكي في الثالث من مايو المقبل، لافتةً إلى أن الرئيس عباس بحث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي ملامح تلك الرؤية في اجتماعهما أمس.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com