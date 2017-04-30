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» محكمة النقض في الدوحة تؤكد حكم الاعدام بحق قطري قتل بريطانية
محكمة النقض في الدوحة تؤكد حكم الاعدام بحق قطري قتل بريطانية
on April 30, 2017
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الدوحة: اكدت محكمة النقض بالدوحة الاحد حكم الاعدام الصادر بحق قطري ادين بقتل مدرسة بريطانية عمرها 24 عاما.
وكان الاتهام وجه الى بدر هاشم خميس عبد الله الجبر بطعن لورين بيترسون وحرق جسدها في صحراء قطر في اكتوبر 2013.
واكدت المحكمة في حكمها النهائي ان “المتهم كان واعيا تماما بعواقب افعاله”.
وكان حكم الاعدام الاول صدر عام 2014 ، ولم يحضر الجبر الجلسة.
ونادرا ما تصدر احكام اعدام في قطر ويعود آخر تنفيذ لهذه العقوبة الى 2003.
ورفض القاضي اثناء جلسة المحاكمة المطولة الاحد حجج الدفاع التي تنقلت بين ان الجبر كان في حالة الدفاع عن النفس، وبانه غير متوازن عقليا، وان الشرطة استجوبته من دون محام، وايضا ان المدرسة البريطانية الشابة انتحرت.
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محكمة النقض في الدوحة تؤكد حكم الاعدام بحق قطري قتل بريطانية
on April 30, 2017
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الدوحة: اكدت محكمة النقض بالدوحة الاحد حكم الاعدام الصادر بحق قطري ادين بقتل مدرسة بريطانية عمرها 24 عاما.
وكان الاتهام وجه الى بدر هاشم خميس عبد الله الجبر بطعن لورين بيترسون وحرق جسدها في صحراء قطر في اكتوبر 2013.
واكدت المحكمة في حكمها النهائي ان “المتهم كان واعيا تماما بعواقب افعاله”.
وكان حكم الاعدام الاول صدر عام 2014 ، ولم يحضر الجبر الجلسة.
ونادرا ما تصدر احكام اعدام في قطر ويعود آخر تنفيذ لهذه العقوبة الى 2003.
ورفض القاضي اثناء جلسة المحاكمة المطولة الاحد حجج الدفاع التي تنقلت بين ان الجبر كان في حالة الدفاع عن النفس، وبانه غير متوازن عقليا، وان الشرطة استجوبته من دون محام، وايضا ان المدرسة البريطانية الشابة انتحرت.
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