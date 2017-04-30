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» كوريا الشمالية تهدد بإغراق غواصة نووية أمريكية
كوريا الشمالية تهدد بإغراق غواصة نووية أمريكية
on April 30, 2017
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بعد أن نشرت الولايات المتحدة غواصة نووية وحاملة طائرات في المياه الكورية الجنوبية، وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين، هددت كوريا الشمالية اليوم الأحد بإغراق الغواصة تحت الماء، متهمة أمريكا بتصعيد التهديد العسكري، طبقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.
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