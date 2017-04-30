قوات قسد تحقق تقدماً كبيراً ضد داعش في الطبقة السورية

قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنها حققت تقدماً كبيراً في الطبقة، وهي بلدة استراتيجية تتحكم في أكبر سد في سوريا، ضمن حملتها لطرد تنظيم داعش من معقله في الرقة.
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قالت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إنها حققت تقدماً كبيراً في الطبقة، وهي بلدة استراتيجية تتحكم في أكبر سد في سوريا، ضمن حملتها لطرد تنظيم داعش من معقله في الرقة.
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