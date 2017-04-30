فنان ومخرج بريطانيان يشربان الماء والملح تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين on April 30, 2017

قام الفنان الكوميدي والناقد السياسي مارك توماس، وكذلك المخرج جو دوغلاس، وهما بريطانيان، اليوم الأحد، بشرب محلول الماء والملح أمام أهالي الأسرى الفلسطينيين في خيمة التضامن مع الأسرى المضربين المقامة وسط مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، كرسالة تضامنية منهما مع المضربين، حيث يتناول المضربون هذا المحلول، وذلك بعد أن قبل الفنان والمخرج بالتحدي الموجه لهما من قبل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، بشرب هذا المحلول.

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