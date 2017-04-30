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عاهل الأردن وأبومازن يؤكدان ضرورة إطلاق مفاوضات سلام “جادة وفاعلة”

on April 30, 2017 0 Comment

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات سلام “جادة وفاعلة” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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