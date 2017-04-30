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عاجل: باريس تعلن عن قتل 20 مسلحا في غارات بين مالي وبوركينا فاسو

on April 30, 2017

عاجل.. رويترز: باريس تعلن قتل 20 مسلحا في غارات على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.


عاجل.. رويترز: باريس تعلن قتل 20 مسلحا في غارات على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.

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