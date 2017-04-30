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» ضبط 933 مخالفة #سرعة زائدة بتاريخ 2017/04/29
#قوى_الأمن #رادار #لبنانpic.twitter.com/UBEqb6RDn4
ضبط 933 مخالفة #سرعة زائدة بتاريخ 2017/04/29
#قوى_الأمن #رادار #لبنانpic.twitter.com/UBEqb6RDn4
on April 30, 2017
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ضبط 933 مخالفة #سرعة زائدة بتاريخ 2017/04/29
#قوى_الأمن #رادار #لبنان pic.twitter.com/UBEqb6RDn4
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