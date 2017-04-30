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» سوريا: 95 قتيلاً في “الحرب الأهلية” بين فصائل الغوطة
سوريا: 95 قتيلاً في “الحرب الأهلية” بين فصائل الغوطة
on April 30, 2017
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تسبب الاقتتال العنيف المتواصل منذ ثلاثة أيام بين كبرى الفصائل المسلحة في الغوطة الشرقية، قرب دمشق العاصمة خاصة بين “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” و”هيئة تحرير الشام” الفصائل التي تضم كتائب مختلفة خاضعة لجبهة النصرة سابقاً، في سقوط 95 قتيلاً، وفق ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.
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