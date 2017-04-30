سفير فلسطين بالقاهرة: عباس طلب من السيسي التدخل لإنهاء أزمة الأسرى

كشف السفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة أمس، التدخل من أجل إنهاء أزمة الأسرى، وأنه تناول معه هذا الموضوع بشكل كبير.
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كشف السفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة أمس، التدخل من أجل إنهاء أزمة الأسرى، وأنه تناول معه هذا الموضوع بشكل كبير.
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