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سفير فلسطين بالقاهرة: عباس طلب من السيسي التدخل لإنهاء أزمة الأسرى

on April 30, 2017 0 Comment

كشف السفير الفلسطيني في القاهرة جمال الشوبكي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة أمس، التدخل من أجل إنهاء أزمة الأسرى، وأنه تناول معه هذا الموضوع بشكل كبير.

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