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دبلوماسي أوروبي: مصر دولة مهمة لنا والمنح تبلغ 1.3 مليار دولار سنوياً

on April 30, 2017 0 Comment

أكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة إيفان شوركوس، أن مصر دولة مهمة جدا للاتحاد الأوروبي وجارة فاعلة ولديها علاقات قوية مع دول الاتحاد، مشيراً إلى أن اقتصاد مصر هو الأكبر في العالم العربي وأحد أهم الاقتصاديات الصاعدة، وتحل في مرتبة رفيعة في حجم الاستثمارات الأوروبية خارج دول الاتحاد.

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