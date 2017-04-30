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خروج دفعة جديدة من مسلحي حي الوعر وعائلاتهم في حمص

on April 30, 2017 0 Comment

بدأ صباح اليوم الأحد 30 أبريل/نيسا، خروج دفعة جديدة من المسلحين وأفراد عائلاتهم، ضمن اتفاق المصالحة من حي الوعر بمدينة حمص، تمهيدا لإخلائه من السلاح والمسلحين وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

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