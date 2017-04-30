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» خامنئي ينتقد سياسة روحاني الخارجية قبل الانتخابات
خامنئي ينتقد سياسة روحاني الخارجية قبل الانتخابات
on April 30, 2017
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انتقد المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، الرئيس حسن روحاني لتصريحات قال فيها إن سياسة الوفاق التي اتبعها مع الغرب ساهمت في تلاشي التهديد بالحرب، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر في طهران قبل الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار).
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