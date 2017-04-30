جائزة الشيخ زايد للكتاب تعقد حفلها السنوي اليوم on April 30, 2017

تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي تنظم اليوم جائزة الشيخ زايد للكتاب حفلها السنوي لتكريم الفائزين في دورتها الحادية عشرة، وذلك مساء اليوم الأحد في مركز أبوظبي للمعارض.

ويتضمن برنامج التكريم حفل استقبال يبدأ الساعة السابعة مساء يتخلله عرض موسيقي منفرد لعازفة القيثارة، ليديا ستانكولوفا وعازف آلة “الهاندبان» الفنان المصري شريف مغازي.

الفائز بشخصية العام الثقافية الدكتور عبدالله عروي

ويشارك في الحفل حشد من كبار المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والثقافية والإعلامية محلياً ودولياً، حيث سيتم توزيع ثماني جوائز هذا العام وهي: جائزة الشيخ زايد للتنمية وبناء الدولة، الآداب، أدب الطفل، الفنون والدراسات النقدية، الترجمة، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، النشر والتقنيات الثقافية، وجائزة شخصية العام الثقافية.

يذكر أن لجنة اختيار الفائز قد أعلنت عن فوز المؤرخ والمفكر المغربي الأستاذ الدكتور عبدالله العروي بجائزة “شخصية العام الثقافية”.

فيما فاز ببقية الجوائز كل من الكاتب اللبناني عبّاس بيضون بجائزة “الآداب” عن روايته “خريف البراءة”، والمفكر السّوري محمد شحرور بجائزة “التنمية وبناء الدولة” عن كتابه “الإسلام والإنسان.. من نتائج القراءة المعاصرة”.

الشيخ محمد بن زايد

وفازت الكاتبة الكويتية لطيفة بطي بجائزة “أدب الأطفال والناشئة” عن كتابها “بلا قبعة”، وفاز الباحث والمترجم اللبناني زياد بوعقلث بجائزة “الترجمة” عن كتاب “الضروري في أصول الفقه لابن رشد” الذي نقله للفرنسية.

وفاز الباحث العراقي سعيد الغانمي بجائزة “الفنون والدراسات النقدية” عن كتابه “فاعلية الخيال الأدبي”، كما فاز الألماني ديفد فيرمر بجائزة “الثقافة العربية في اللغات الأخرى” عن كتابه “من فكر الطبيعة إلى طبيعة الفكر”، في حين فازت “مجموعة كلمات” من الإماراتالعربية المتحدة بجائزة “النشر والتقنيات الثقافية”.

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