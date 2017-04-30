الرئيسية » عاجل » تم رفع الحادث المروري على اوتوستراد #جل_الديب باتجاه #نهر_الموت و #حركة_المرور طبيعية في المحلة https://twitter.com/tmclebanon/status/858498106698207232 …

تم رفع الحادث المروري على اوتوستراد #جل_الديب باتجاه #نهر_الموت و #حركة_المرور طبيعية في المحلة https://twitter.com/tmclebanon/status/858498106698207232 … on April 30, 2017

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