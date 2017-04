تم رفع الحادث المروري على اوتوستراد #جل_الديب باتجاه #نهر_الموت و #حركة_المرور طبيعية في المحلة https://twitter.com/tmclebanon/status/858498106698207232 … on April 30, 2017

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.