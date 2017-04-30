الرئيسية » عاجل » تم رفع اثار المركبة المحترقة من داخل نفق #المطار باتجاه #بيروت الاضرار مادية والسير الى تحسن تدريجي https://twitter.com/tmclebanon/status/858441977423175680 …

تم رفع اثار المركبة المحترقة من داخل نفق #المطار باتجاه #بيروت الاضرار مادية والسير الى تحسن تدريجي https://twitter.com/tmclebanon/status/858441977423175680 … on April 30, 2017

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