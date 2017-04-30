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» #ترمب: العالم تلقى رسالتنا سنعتقل أي جهة تحاول عبور حدودنا #العربية_عاجل
#ترمب: العالم تلقى رسالتنا سنعتقل أي جهة تحاول عبور حدودنا #العربية_عاجل
on April 30, 2017
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#ترمب: العالم تلقى رسالتنا سنعتقل أي جهة تحاول عبور حدودنا #العربية_عاجل
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