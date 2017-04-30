تركيا: اغتيال معارض إيراني بارز بـ 27 رصاصة

لقي مالك ومدير قناة، جم تي في، الإيرانية المعارضة التي تبث من اسطنبول التركية، مصرعه مساء السبت على يد مجهولين أردوه قتيلاً بعد استهدافه بـ 27 رصاصة، وفق ما نقلت تقارير إعلامية تركية، اليوم الأحد.
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لقي مالك ومدير قناة، جم تي في، الإيرانية المعارضة التي تبث من اسطنبول التركية، مصرعه مساء السبت على يد مجهولين أردوه قتيلاً بعد استهدافه بـ 27 رصاصة، وفق ما نقلت تقارير إعلامية تركية، اليوم الأحد.
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