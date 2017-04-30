ترامب يهاجم الإعلام الأمريكي أمام أنصاره بعد مرور 100 يوم على توليه الرئاسة on April 30, 2017

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على وسائل الإعلام الأمريكية في لقاء حاشد مع أنصاره بمناسبة مرور مئة يوم على توليه الرئاسة.

وقال ترامب لمؤيديه إنه يحافظ على “تعهداته الواحد تلو الآخر”، وهون من شأن الصحفيين “الذين لا صلة لهم بالواقع”.

وقرر ترامب التخلي عن تقليد عشاء المراسلين الصحفيين في البيت الأبيض، ليصبح أول رئيس أمريكي يتغيب عن اللقاء مع الصحافة منذ رونالد ريغان عام 1981.

وفي وقت سابق، خرجت مسيرات ضخمة ضد سياسات ترامب مع التغيير المناخي.

وفي لقاء حاشد لمؤيديه في هاريسبرغ، قال ترامب إن وسائل الإعلام يجب أن تحصل على “درجة رسوب كبيرة” بشأن تغطية إنجازاته في المئة يوم الأولى له كرئيس للولايات المتحدة. وأضاف أنه “سعيد أن يكون على بعد أكثر مئة ميل من واشنطن”.

وقال ساخرا إن “مجموعة كبيرة من ممثلي هوليوود ووسائل الإعلام يواسون أنفسهم بشأن عشاء المراسلين الذي سيكون مملا للغاية”.

وفي الإشارة إلى تعهداته الانتخابية، قال ترامب إن الأيام المئة الأولى كانت “مثيرة وناجحة للغاية”.

وقال إنه “يفي بوعوده في كل يوم”، بإعادة الوظائف في مجال الصناعة للولايات المتحدة وإنهاء مايعرف باسم “حرب الفحم”.

وانتقد الرئيس الأمريكي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قائلا إنها “سببت لنا الفوضي”، مؤكدا أنه “مستعد للمعارك الضخمة القادمة وأنه سيفوز في كل الحالات”.

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