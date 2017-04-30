ترامب يكذب أمام العلم الروسي on April 30, 2017

قام الرئيس دونالد ترامب بتكذيب وسائل الإعلام، بالقول إن عدد حضور التجمع، الذي تحدث فيه في ولاية بنسلفانيا السبت، كان غير مسبوق، رغم أن الكاميرات أظهرت مسارات كاملة من المقاعد الفارغة في القاعة، التي كان يلقي فيها كلمته.

إيلاف من واشنطن: كان لافتًا أن أحد حضور التجمع رمى عددًا كبيرًا من الأعلام الروسية في الهواء، خلال إلقاء الرئيس كلمته، ليشير الرئيس ترامب إليه بيده من دون أن يعترض على ما فعل، ويقول: “إننا سنجعل أميركا عظيمة مجددًا”.

اختار ترامب أن يحتفل باليوم المئة من رئاسته باللقاء مع مؤيديه في بنسلفانيا، بدلًا من حضور عشاء رابطة الصحافيين في البيت الأبيض.

وكان الرئيس زعم أن عدد من شهد حضور يوم تنصيبه في العشرين من يناير هو الأكبر، لكن الإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أميركية قالت إن الحضور كان الأقل عددًا، قياسًا بأيام تنصيب الرؤساء الذين حكموا البلاد خلال الأربعين عامًا الماضية.

ويحقق الكونغرس وأجهزة الاستخبارات في البلاد في علاقات مزعومة بين ترامب وأعضاء في فريقه الانتقالي بروسيا، التي اتهمت بمحاولة التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، لمصلحة المرشح الجمهوري.

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