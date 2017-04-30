ترامب يدعو نظيره الفليبني الى زيارة البيت الأبيض on April 30, 2017

واشنطن: وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت دعوة إلى نظيره الفيليبيني رودريغو دوتيرتي لزيارة واشنطن خلال اتصال “ودي” ناقش خلاله الزعيمان “التهديد” الكوري الشمالي والتحالف بين البلدين، بحسب ما قال البيت الأبيض في بيان.

وكان دوتيرتي تعرض لادانة دولية بسبب الحملة الشرسة التي يشنها لمكافحة المخدرات التي راح ضحيتها الاف الاشخاص، وتعتبرمنظمات مثل منظمة العفو الدولية انها ترقى الى جرائم ضد الانسانية.

وقال البيت الابيض ان الرئيسين اللذين انتخبا في منصبيهما العام الماضي اجريا “اتصالا وديا للغاية” شمل جهود حكومة الفيليبين “للتخلص من المخدرات” والتهديد الذي تمثله كوريا الشمالية على الامن الاقليمي.

وتابع بيان البيت الابيض ان “ترامب دعا دوتيرتي الى زيارة البيت الابيض للتباحث في اهمية التحالف بين الولايات المتحدة والفيليبين والذي يسير الان في اتجاه ايجابي جدا”.

وكان هناك قلق ازاء جهود دوتيرتي لفك ارتباط الفيليبين الطويل الامد بالولايات المتحدة بينما يحاول التقرب من الصين التي تثير جهودها من اجل السيطرة على القسم الاكبر من بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مخاوف الدول المجاورة لها.

ويأتي الاتصال في الوقت الذي يزداد فيه التوتر ازاء التهديد الذي يمثله البرنامجان النووي والبالستي لكوريا الشمالية، بالاضافة الى الانتقادات الدولية لسياسة دوتيرتي لمكافحة المخدرات والتي راح ضحيتها الاف الاشخاص حتى الان.

وأوضح البيان “كانت محادثة ودية جدا، ناقش خلالها الزعيمان مخاوف رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حيال الأمن الإقليمي، بما في ذلك التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية”.

وكان دوتيرتي وجه انتقادات عدة للولايات المتحدة حول ما يعتبره سياسة الكيل بمكيالين على صعيد حقوق الانسان، كما انه وجه شتائم العام الماضي الى الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما لانتقاده الحرب على المخدرات في الفيليبين.

وقال البيت الابيض ان ترامب “استمتع بالمحادثة” وانه يتطلع الى المشاركة في قمة الولايات المتحدة وآسيان وقمة دول شرق آسيا في الفيليبين الشهر المقبل.

وكان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس اعلن في وقت سابق من الشهر الحالي ان ترامب سيحضر الاجتماعات في آسيا للتأكيد على “الالتزام الثابت في المنطقة”.

وأكد المتحدث باسم دوتيرتي ارنستو ابيلا دعوة ترامب لكن دون ان يحدد موعدا للزيارة.

وصرح كبير موظفي البيت الابيض راينس بريبس ردا على سؤال لقناة ايه بي سي صباح الأحد حول سبب “تشريف” دوتيرتي بدعوته للزيارة “لست واثقا من ان في الامر تشريفا”.

وأوضح “ان المشاكل التي نواجهها، التي تتطور في كوريا الشمالية، خطيرة الى درجة اننا نحتاج معها إلى التعاون على مستوى محدد مع أكبر قدر ممكن من الشركاء في المنطقة”.

وطبقا لاحدث أرقام شرطة الفيليبين فقد قتلت الشرطة منذ تولي دوتيرتي السلطة قبل عشرة اشهر 2087 شخصا يشتبه بتورطهم في قضايا المخدرات، بينما قام قتلة مجهولون بقتل 1398 شخصا اخرين في قضايا وصفها المحققون بأنها “ذات علاقة بالمخدرات”.

وتشدد السلطات على ان اطلاق النار كان في حالات الدفاع عن النفس.

وكان محام فيليبيني يدعى جود سابيو تقدم الاثنين الماضي بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد دوتيرتي بتهمة التسبب بمقتل نحو ثمانية الاف شخص في اطار حربه على مهربي المخدرات.

وفاز دوتيرتي في الانتخابات باغلبية ساحقة في ايار/مايو الماضي بسبب وعده الانتخابي بشن حرب على مهربي المخدرات.

ورغم أن حملته تلقى تاييدا في بلاده، إلا أنه يواجه انتقادات دولية بسبب مقتل الالاف خارج إطار القانون.

ولا يزال الكثير من الفيلبينيين يدعمون حرب دوتيرتي لاعتقادهم انه يجب اتباع الاجراءات القاسية لحل مشكلة المخدرات.

واعرب بعض قادة دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) خلال قمة في نهاية الاسبوع الحالي في مانيلا عن دعمهم للحرب على المخدرات من بينهم سلطان بروناي حسن البلقية ورئيس اندونيسيا جوكو ويدودو.

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