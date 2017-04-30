ترامب: كيم جونغ اون محنّك on April 30, 2017

واشنطن: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد ان زعيم كوريا الشمالية “محنك” لأنه نجح في فرض نفسه في السلطة رغم صغر سنه والطموحات المتقاطعة لدى كبار الضباط في بلاده.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة سي بي اس “يتساءل الناس إن كان (كيم جونغ اون) عاقلا. لا أدري إطلاقا. لكنني استطيع القول – والكثيرون لا يستسيغون قولي – أنه كان شابا في الـ26 او الـ27 من العمر عندما خلف والده عند وفاته. وهو يتعامل مع أشخاص من الواضح أنهم شرسون، خصوصا الجنرالات وغيرهم. وتمكن في سن مبكرة جدا من تولي السلطة”.

أضاف الرئيس الأميركي “انا مقتنع ان الكثيرين حاولوا انتزاع هذه السلطة منه، سواء كان عمه أو غيرهم، رغم ذلك نجح (في الاحتفاظ بالسلطة). لذلك فمن الواضح أنه محنك”.

تجنب الحرب أهم من التجارة

كما كرر ترامب انه يريد التخلص من التهديد النووي الكوري الشمالي، مستندا إلى الضغوط التي يمكن ان تمارسها الصين على بيونغ يانغ، ولو جرى ذلك على حساب اختبار القوة التجاري الذي توعد به الصين.

وتابع ترامب “صراحة أعتقد ان كوريا الشمالية قد تكون أهم من التجارة. التجارة مهمة جدا، لكن تجنب حرب شاملة مع ملايين القتلى المحتملين يبقى اهم”.

ومنذ تولي السلطة في 20 كانون الثاني/يناير، سارت إدارة ترامب على خطى الفريق السابق لباراك أوباما بشأن الملف الكوري الشمالي، لكن يبدو مؤخرا أنها باتت تسعى إلى مضاعفة الضغوط على بكين كي تقوم بعزل بيونغ يانغ اقتصاديا ودبلوماسيا.

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